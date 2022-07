Jusqu'à 25% de réduction sur les éclairages Nanoleaf Lines compatibles HomeKit

peindre l'espace avec des lignes et former des agencement linéaires élégants

Après les triangles, les hexagones et les carrés,. Chaque éléments fait 27,85 centimètres de long pour 2 de large, projète son éclairage (2 teintes possibles par module) contre le mur, et l'utilisateur pourra les assembler bout à bout, ou en formant un angle. Nanoleaf fait confiance aux futurs possesseurs pourLes Nanoleaf Lines pourront réagir à la musique ambiante, sont compatibles HomeKit, IFTTT, Alexa, Google Assistant et Thread, et pourront également faire office de pont Thread. (la compatibilité Matter sera également de la partie via une mise à jour prévue pour l'année prochaine). Le Starter Kit de 9 Nanoleaf Lines à 149,99€ au lieu de 199,99€ Le Starter Kit de 15 Nanoleaf Lines à 229,99€ au lieu de 299,99€ Le pack de 3 Nanoleaf Lines additionnelles à 44,99€ au lieu de 59,99€