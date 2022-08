La bague Oura et Natural Cycles vont prédire les périodes de fertilité (température)

les données sur la température de la peau de l'Oura peuvent détecter d'importants changements de température tout au long du cycle menstruel

Et depuis aujourd'hui, cette dernière est désormais compatible avec les services de. Précisons que cette firme utilise des mesures quotidiennes de température et des informations de suivi du cycle menstruel pour prédire les jours où une femme est la moins (ou la plus) susceptible de tomber enceinte.Après avoir reçu une autorisation de la, Natural Cycles va pouvoiret -via ce partenariat- récupérer des données de température -via la bague Oura- et éviter de le faire manuellement.D'après Holly Shelton, vice-présidente principale des produits de consommation chez Oura, cette alliance est un. D'après leurs recherches,En pratique, Oura va partager plusieurs données utiles, comme l. L'algorithme de Natural Cycles pourra également utiliser la fréquence cardiaque de sa porteuse pour déterminer si elle a consommé deou avoir eu d'autres changements de mode de vie -ce qui pourraitsa température corporelle. Apparemment, les deux firmes ont conclu un accord de confidentialité pour sécuriser les données.