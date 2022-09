Withings dévoile sa nouvelle balance, Body Comp, et son service Health+

. Cette dernière vient enrichir une gamme de produits déjà très complète et va permettre de pousser plus loin le suivi de la santé et du bien-être de ses utilisateurs.Pour cela, la Body Comp est capable de recueillir un certain nombre dedifférents, grâce à de nouveaux capteurs, des algorithmes exclusifs et des processus spécifiques pour effectuer des mesures précises du poids et de la composition corporelle.: le poids, la masse musculaire, la masse graisseuse, le pourcentage d'eau, la masse osseuse, l'IMC... En outre, elle peut fournir unequi détermine la fréquence cardiaque debout et fournit un âge vasculaire basé sur la vitesse des ondes pulsées. A cela s'ajoute uncalculé à partir de la conductance électrochimique de la peau à travers les pieds., qui permet de débloquer d'autres fonctions de l'application Withings Health Mate utilisée avec les appareils intelligents Withings. Ce service propose de nouvelles mesures, ainsi que des conseils personnalisés pour atteindre ses objectifs de santé.