L'Apple Watch Series 8 serait-elle la montre des femmes ?

Capteurs de température

suivi des cycles amélioré

Suivi de cycle

Cette année, l' Apple Watch Series 8 offre peu de changements par rapport à la Series 7 (aussi certains pourraient être tentés d'en acquérir une, disponible à moindre prix chez les revendeurs).La fonction (elle devrait pouvoir être utilisée par tous même si Apple ne s'est pas attardée sur ce point) va permettre d'enrichir lepour les femmes., permettant d'afficher un historique très précis et de mieux analyser l'évolution d'un cycle. Ainsi, uneavertira -par exemple- l'utilisatrice de la période estimée d'ovulation ou de l'existence d'une anomalie devant être vérifiée par un médecin.Ce dispositif devrait logiquement, qui est disponible sur l'app Santé de l' iPhone et peut-être affiner les estimations des dates, qui sont encore trop larges. Toutes les données seront bienafin d'en garantir la confidentialité.Rappelons que depuis 2019, l'application Santé dispose d'un ongletpermet de. Pour cela, il doit être renseigné manuellement, une fois pour y indiquer ses précédents cycles et d'autres pour confirmer les dates. On peut également indiquer certaines données parmi une vingtaine de symptômes prémenstruels ou menstruels (mastodynie, perte d'appétit, chutes de cheveux, crampes, douleurs...) ou encore des facteurs externes spécifiques.Le but est de pouvoir proposer. Au delà des aspects pratiques et autres rappels, il s'agit de pouvoir utiliser -le cas échéant- ces informations dans le cadre du. Précisons que Cupertino n'est pas la seule à fournir ce genre de services, et qu'elle était même en retard par rapport à la concurrence, comme Clue - Calendrier des règles Mon calendrier des règles Flo ou encore Fitbit