Quels objets connectés peut-on utiliser pour réduire sa facture d'énergie ?

Economie d'énergie et baisse du chauffage

la meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas

Objets connectés : thermostats, thermomètre, pommeau, apps

Pour arriver à bien passer l’hiver,, le but étant d’aider les ménages ou les professionnels àDès septembre, le Président de la République a appelé à la, estimant que. Il a d'ailleurs fixé pour objectif, de baisser de 10 % de la consommation actuelle (sans trop ventiler cette dernière).En guise d’exemple, il a notamment proposé de baisser le chauffage cet hiver, citant une température optimale de 19 °C dans le salon et 16 °C dans les chambres. Précisons que d’après leAinsi, baisser la température de 1 °C équivaudrait à une baisse de 7% de la consommation.Heureusement, de nombreuses sociétés ont développé quelques outils permettant de mieux gérer la température intérieure. Parmi ces accessoires, on trouve en première place. Ces derniers permettent de suivre sa consommation avec desgénérations bien conçues, mais aussi d’augmenter et de baisser la température à distance, et ce, en fonction de certains paramètres., même si certains -non bricoleurs- préféreront déléguer la pose à un professionnel, surtout en cas de modification à effectuer sur sa chaudière. Pour le reste, il suffira de connecter un relais (en général un petit boitier à fixer au mur et à brancher à sa chaudière, si cette dernière est compatible) et de placer le thermostat chargé de surveiller la température dans un endroit approprié, plutôt central dans sa maison. On notera tout particulièrement le Contrôleur Connecté tado° (en promo pendant le Blanck Friday) dont l'application permet de gérer simplement sa conso, voire également le Google Nest Learning , comme certaines ampoules connectées (comme celles de Tapo qu'ils suffit de visser sur n'importe quelle lampe pour lui redonner un coup de jeune) qui peuvent s'éteindre / s'allumer plus ou moins intensément en fonction de la luminosité. De même, une prise connectée peut aussi déclencher d'autres appareils à distance selon la programmation choisie.Côté douche, les pommeaux connectés permettent d'analyser sa consommation d'eau. Ainsi on vous recommande tout particulièrement les produits de la firme française HYDRAO, qui commercialise notamment un pommeau connecté qui permet de. Partant de là, il devient simple d'en limiter la durée grâce à un système de diode de couleur. En outre, il sera possible de suivre sa consommation depuis une application très bien pensée.