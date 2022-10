La référence en aspirateur-robot, Roborock S7 Pro Ultra à 1 019,15€ (-180€)

Il passe la serpillère !

La fiche technique

Ce modèle va. De là, il est possible de sélectionner les pièces à nettoyer et le type de nettoyage.Au delà d'une aspiration classique mais très puissance (), il propose aussi une. Cette dernière embarque également des bacs d'eau et un système de produits nettoyants pour faire les sols sans se fatiguer.Enfin,, et la force d'apparition ou la vitesse de rotation des serpillères est totalement modables en fonction de l'état de vos sols ou de la période de la journée.Cet aspirateur robot laveur Roborock S7 Pro Ultra est une énorme mise à niveau par rapport au S7. Avec une station de vidange intelligente d'une commodité sans précédent pour le ramassage automatique de la poussière, le remplissage automatique de l'eau, le nettoyage automatique de la serpillière, il offre une expérience de nettoyage extrêmement pratique et totalement mains libres.La station de vidange est équipée de la dernière méthode de dépoussiérage avec des sacs à poussière de 2,5 L et peut être nettoyée jusqu'à une fois toutes les 7 semaines. En outre, la station prend en charge le remplissage automatique du réservoir d'eau du Roborock S7 Pro aspirateur robot laveur, ce qui permet d'atteindre une surface de nettoyage de 300 mètres carrés.La station d'auto vidange nettoie automatiquement la serpillière avec 600 coups de racloir par minute, puis la soulève de 5 mm vers l'extérieur pour la sécher naturellement, en évitant les odeurs et les bactéries. De plus, la station peut se nettoyer automatiquement, il vous suffit donc de nettoyer régulièrement les filtres.Le robot aspirateur lavant Roborock S7 Pro possède une forte puissance d'aspiration de 5100 Pa, soit plus du double de celle du S7 ou du S6 MaxV. Avec la pression constante de 600 g et 3000 frottements par minute de nettoyage sonique pour nettoyer la poussière et la saleté avec facilité. Équipé d'une brosse en caoutchouc, le Roborock S7 Pro robot aspirateur sans fil élimine le problème des cheveux emmêlés.Le Roborock S7 Pro robot nettoyeur sol utilise la navigation LIDAR intelligente pour cartographier précisément la maison en 3D, tout en prenant en charge les murs virtuels et les zones interdites et stocke jusqu'à 4 cartes différentes. L'APP Roborock vous permet de personnaliser la puissance d'aspiration, l'intensité des vibrations, le débit d'eau et bien plus encore. La commande vocale est aussi disponible. Remarque: Ce produit est uniquement compatible avec la fonction Wi-Fi 2,4 GHz.