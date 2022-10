Alimenter la maison avec sa voiture électrique ? (Une borne V2G chez Mobilize - Reportage)

Alimenter sa maison avec sa voiture

véhicule to grid

Comment ça marche ? Combien ça coûte ? Quelle compatibilité, c'est ce que l'on va voir... en vidéo !

Compatibilité élargie

batterie à domicile

Tarif et installation abordables ?

Quid de la domotique ?

, pour réalimenter le réseau. En clair, votre véhicule pourrait servir à venir en aide ponctuellement à votre fournisseur de courant, mais aussi pour alimenter votre maison.Commercialisée l'an prochain,, co-entreprise lancée par Renault, avec comme partenaires fondateurs Atos, Dassault Systèmes, STMicroelectronics et Thales.Même si les premiers tests et certifications seront réalisés avec les véhicules du groupe Renault, Mobilize n'est pas sectaire :. Comme ils nous l'ont indiqué durant l'interview, sur le plan technique, rien n'empêche d'utiliser une Tesla, une Kia ou toute autre marque de véhicule, tant que cette dernière accepte de retristribuer son courant.En revanche,. Il existe aussi des limitations de puissance, de type de courant (AC/DC). Actuellement, seule une poignée de voitures accepte ce type de technologies et les premiers modèles réellement efficaces pour servir dearriveront plutôt à partir de 2024/2025, en tout cas chez Renault.Enfin,En effet, le V2G est actuellement mis en place dans certains pays mais uniquement via des bornes en courant continu, ce qui représente un surcoût impossible à endurer pour un particulier -on parle de 4000€., ce qui devrait permettre d'être aux alentours de 1000€, modulo les frais d'installation. Précisons que ce type d'appareil nécessite tout de même d'être posé par des professionnels, car il faut sécuriser l'ensemble de la chaîne jusqu'au compteur.Lorsqu'on a posé la question à Mobilize sur la gestion de l'énergie au sein d'une habitation, leur réponse était claire :Actuellement, il existe déjà diverses solutions intégrables avec ces bornes, qui ne sont en réalité queMobilize fournira néanmoins les APIs nécessaires pour que des tiers puissent s'y connecter et assurer une gestion pleine et entière de la consommation.Il faut bien comprendre que, du prix de l'électricité, de la disponibilité de ses panneaux solaires... et éventuellement, des demandes du côté des fournisseur de courant de pouvoir faire appel à votre courant, en cas de pic. Bref, un cycle à 360° dans lequel la voiture et l'IA vont jouer un rôle majeur ces prochaines années et il est plutôt rassurant de voir que des entreprises comme Mobilize s'y intéresse dès à présent.