Découvrez la 4L 4Ever Trophy (et nos stories depuis le Mondial de l'Auto)

La 4L 100% électrique sera un... SUV !

Une baroudeuse électrique !

aussi bien en ville qu’à la campagne

future Renault 4 électrique rende hommage à son iconique devancière aux 8 millions d’exemplaires, symbole de simplicité, d’agilité, de robustesse…parfois luxueuse, parfois baroudeuse…

pour les 25 ans du 4L Trophy

tout terrain

un panneau solaire ?

Depuis ce matin et jusqu'au 23 octobre, se tientà la porte de Versailles à Paris. En ces temps plutôt troublés de crises énergiques (et de grèves de carburant), on peut dire que celui-ci se déroule sous le feu des projecteurs.. Alors forcément avec un nom pareil, Mac4Ever n'allait pas la laisser passer sans glisser un petit mot ! (on a d'ailleurs perdu Didier sur place...).En effet, arborant une silhouette plus trapue,avec unqu'affectionne tout particulièrement Luca de Meo, Directeur Général de Renault depuis deux ans (notons qu'on lui doit également la nouvellependant son séjour dans la firme italienne).En revanche, ce placement n'est pas si étonnant que cela, notamment par rapport aux Clio et aux Captur.La future 4L devrait être plus importante que son ancêtre, autour de 4,15 mètres (50 cm de plus en largeur comme en longueur). Sa nature de SUV lui permet de conserver, pour être à l’aise. Le but du constructeur français a été que laOn remarquera notamment sa garde au sol et ses énormes protections noires sur le bas de la carrosserie (ces dernières ne seront pas conservées pour le modèle de série). On remarquera également la galerie accrochée sur le toit, afin d'embarquer une roue de secours, des bidons d'eau ou un surplus d'équipement () !