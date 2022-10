VE : 10 ans après Tesla, Renault va enfin créer son réseau de bornes de recharge rapide

90 stations chez les concessionnaires

400kW et des zones de détente

une zone de détente calme et confortable où ils pourront prendre un café ou un encas, profiter du wifi, charger leur téléphone ou leur ordinateur portable ou même jouer à la console avant de reprendre la route

En attendant que Renault crée son propre réseau de satellites, propose un mode sentinelle ou permette l'achat par internet (oh ça va !), le français se décide enfin...D'ici 2024,, reprenant avantageusement le foncier du constructeurs. Rendez-vous compte, Tesla a dû négocier avec des hôtels et des aires de stationnement là où Renault avait le champ libre avec ses propres boutiques -précisons quand-même que, mais souvent conditionnées aux horaires d'ouverture.C'est surtout sous l'impulsion de Mobilize, la filiale d'autopartage de Renault, que le réseau va se mettre en place., mais il ne s'agit pas d'aires d'autoroute. A l'image de Tesla justement, ces bornes seront surtout périurbaines, idéale pour la mobilité dans les grands centre. Mais souvent, cela peut dépanner, surtout si le prix est plus avantageux que sur les aire d'autoroute !Autre atout,, soit ce qui se fait de mieux actuellement (Ionity est à 350kW). Par ailleurs, elles seront disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc, en dehors des barrières de la concession.. Même Ionity ne compte qu'une centaine de stations, et l'installation a pris des années. Mais le foncier joue pour beaucoupn dans l'implantation -on le voit aujourd'hui avec les centres commerciaux, qui arrivent à équiper parfois presque tous leurs sites en quelques mois seulement. Reste les raccordements électriques, mais en ville, c'est généralement assez facile.Enfin,. Autre service, créer. C'est ce que propose déjà Tesla dans quelques stations aux USA et en Europe.