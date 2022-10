iOS/iPadOS 16.2 : une nouvelle architecture pour l'App Maison

Une mise à jour nécessaire

Une nouvelle architecture pour l'application Maison

Cupertino avait annoncé cette nouvelle architecture pour l'application Maison lors de la WWDC 2022, notamment pour accueillir la nouvelle norme Matter. Pour rappel,. Matter devrait ainsi permettre d'ajouter un appareil au sein de tous les écosystèmes simplement et ce dernier pourra ensuite être contrôlé par n'importe quel contrôleur compatible Matter (par exemple une enceinte Echo ou un HomePod mini), ce qui permettra de choisir le plus efficace, sans devoir tout reconfigurer au sein d'un nouvel écosystème (bien entendu, chaque acteur entend se démarquer sur ce point). Ce protocole est censé faciliter la création d'appareils compatibles avec plusieurs écosystèmes (Siri, Alexa, Google Assistant), tout en permettant à chaque appareil d'endosser le rôle de répéteur, ce qui aura pour conséquence de pouvoir connecter un appareil qui serait éloigné du pont, mais assez proche d'un autre périphérique compatible Thread (un des composants clé de Matter).. Une fois la bêta d'iOS 16.2 ou iPadOS 16.2 installée, il suffira de se rendre dans les(en touchant l'icône avec les trois petits points en haut à droite de l'interface de l'application Maison), puis dans(si ces dernières ne sont pas réglées sur automatique) pour vous voir proposer la. Cette mise à niveau s'accompagne d'une demande de mise à jour des éventuels HomePod du domicile en bêta 16.2 qui sera obligatoire afin de passer à la nouvelle architecture. Si les spécifications techniques de Matter en version 1.0 ont bien été publiées en début de mois, aucun périphérique mettant en œuvre la norme n'est encore commercialisé. Il faudra donc patienter avant de pouvoir apprécier les éventuelles avancées de Matter et intégrer les premiers appareils au sein de Maison.