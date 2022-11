Les dessous du relooking de l'app Maison

Opération Séduction d'Apple : une nouvelle interface mais toujours sécurisée

Nous avons profité de l'occasion pour repenser et redessiner l'application Home. Il a ce nouveau look et il évolue magnifiquement, même pour ceux qui commencent tout juste à faire leur maison intelligente avec quelques accessoires ou pour ceux qui ont une configuration avancée

d'appliquer le même intérêt pour la confidentialité sur tous les produits et services. L'ensemble des données sont donc stockées à l'aide d'un chiffrement de bout en bout. Il n'y a donc aucun moyen pour Apple de lire ces données. Et Apple ne construit pas de profil sur les accessoires que vous utilisez ou sur la façon dont vous les utilisez

Un langage qui aide à contrôler votre maison intelligente …/… qui comble également le fossé entre les écosystèmes. Cela signifie donc que vous pourriez avoir cette ampoule qui parle à votre écosystème Apple Home, mais elle parle aussi à d'autres écosystèmes. Et cela élargit vraiment les options parmi lesquelles les clients peuvent choisir

Nouveautés de l'App Maison

Pour accompagner cette sortie, Cupertino a envoyé en opération commando,. Pour cette dernière, le premier objectif de cette refonte était de rendre la nouvelle application plus belle et plus simple d’utilisation pour tout le monde, des débutants aux experts HomeKit :Bien briefée par Tim Cook, elle a profité de l’occasion pour rappeler qu’Apple continueraitPour cela,. Pour rappel, cette dernière est élaboré par un groupe comprenant Apple, Google, Amazon, la Zigbee Alliance, et plus de 500 sociétés. Cecilia Dantas la présente comme un acteur positif d'harmonisation par le haut, sans amoindrir la confidentialité du foyer !À l’ouverture de l’app, outre une nouvelleutilisateur, Apple a peaufiné son architecture mettant en avantcensées simplifier le quotidien. De nouvelles catégories vont permettre afficher tous ses accessoires regroupés selon leur fonctions : lumières, sécurité, climat, afin de consulter directe­ment les accessoires et leur statut.Pour cela, les pièces et accessoires favoris apparaissent désormais dans l’ongletafin de plus facilement accéder aux fonctionnalités les plus utilisées. Pour cela, chaque appareil, les pièces ou tout accessoire connecté apparaît dans cet onglet.Cependant si ce dernier fourmille d’appareils ou accessoires connectées, il est possible d’en masquer certains (ceux qui ne sont pas régulièrement consulté), afin d'éviter de surcharger son app et de s’y retrouver plus facilement.Pour cela, les Mosaïques font peau neuve et un simple appui permet de les faire réagir. On notera ensuite la vue multi-caméras, où jusqu’à quatre caméras à la fois sont affichées dans une vue unique, au premier plan et au centre de l’écran.