Apple peaufine ses Anneaux de contrôle pour son casque de réalité augmentée

Un anneau pour les contrôler tous (ou bien plusieurs ?)

La récidiviste des anneaux

Dans les grimoires numériques de l’USPTO, on retrouve un brevet (US 20220365598 A1) détaillant un récepteur du casque qui serait en capacité de. Ce dernier développe ainsi lesentre deux mains ou entre deux doigts dans des environnements de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.Pour cela Apple utilise un anneau sur chaque doigt de l’utilisateur (donc une dizaine au total, à ce niveau là on peut envisager plutôt qu'ils soient intégrés à un gant). Lepeut ainsi réaliser des mouvements spécifiques des doigts qui seront interprétés et utilisés dans les applications ARVR. Cupertino détaille ensuite, comme le déplacement d'un objet tel qu'un curseur ou un pointeur, le défilement horizontal ou vertical, l'ajustement des paramètres de contrôle, l'ouverture d'un fichier, etc.On trouve également la liste des nombreux composants qui pourraient être intégrés à ce type d’anneau, notamment desqui seraient capables de capter le contact entre la peau d’une main et celle de l’autre main. Partant de là, le type de contact ressenti pourrait avoir des conséquence sur l’action à entreprendre au niveau du casque.Ce n’est pas la première fois qu’Apple travaille sur de tels anneaux de contrôle. Ainsi en juin dernier,. Mais la bague pourrait interagir avec les autres doigts de l’utilisateur grâce à des capteurs tactiles sur la face externe, basés sur la détection optique, par ultrasons ou d'autres types de détection.