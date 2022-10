Le retour : Apple travaille pour rallumer le logo Pomme des MacBook Air/Pro

Le retour de la Pomme lumineuse sur les MacBook Air / Pro ?

Un jeu de miroirs !

brillant comme de l'or

Mais après tout le vintage est tendance (et après tout, on a bien récupéré des sons de démarrage) !. C’est en effet, tout d’abord le MacBook 12 pouces qui a vu apparaitre le logo en aluminium, avant la ligne des MacBook Pro (avec Touch Bar) en 2016. Depuis, plus aucune pomme n’a trouvé la lumière. Mais rien ne serait joué d'avance si l’on en croit un nouveau brevet attribué à Apple par l’USPTO.Même si la lumière pourrait revenir pour éclairer les lignes de portables, Apple ne semble pas vouloir. En effet, le brevet évoque un logo ou d'autres structures intégré à un appareil -ordinateur portable ou un autre dispositif- qui pourrait êtreCe miroir conférerait alors au logo un aspect brillant en plein jour tout en bloquant la vue des composants intérieurs. Mais en même temps, ce dernier offrirait une transparence partielle qui permettrait, à la nuit tombée /quand la lumière diminue, à un éclairage venant de l'intérieur de l'appareil de le traverser (c'est bien une news d'Halloween ça).. Ceci permettrait ainsi de colorer le logo, que ce soit un gris neutre ou carrément une teinteComme le remarque, certains ingénieurs rattaché à ce brevet ne travaillent à Cupertino que depuis 2018, soit bien après l’abandon de 2016. La technologie employée semble donc totalement nouvelle, justifiant ce dépôt de brevet.