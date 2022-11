Est-ce qu'un iMac tout en verre vous fait toujours rêver ?

Un brevet constamment mis à jour

un écran tactile intégré ?

Ce dernier était en effet revêtu d'un matériau translucide tels que des polymères ou des céramiques translucides ou similaires- peut être transparent ou bien recouvert d’un revêtement, ou traité pour produire un composant non transparent.Ce brevet décrivait alors un: écran, clavier et touchpad (un de part et d'autre). Celui-ci reposait sur un socle en grande partie dissimulé à l'arrière, qui contiendrait l'unité centrale, les ports et l'alimentation. Il était même question de pouvoircertaines parties (comme le clavier très design mais peu pratique à utiliser) et même d'inclure l'iPhone, l'iPad ou un MacBook Pro.Depuis l’idée a semble-t-il fait son chemin dans les couloirs de l’Apple Park puisque l’USTPO publie aujourd’hui une mise à jour de ce brevet, numéroté US 20220357773 A1 . En effet, au lieu de déposer un nouveau brevet à chaque fois, l’USTPO permet à un inventeur de mettre à jour son invention tout en conservant la date d'origine du brevet.Ce genre de mise à jour permet également d’ajuster le brevet original pour le maintenir à jour sur le plan technologique.Pour cette mise à jour, Apple propose 20 ajouts et corrections, apportant des précisions ou corrections minimes . Ainsi, elle indique que l'élément transparent du boîtier est une seule pièce de verre. En complémentDe cette façon, dans une certaine configuration, la première partie a un angle d'affichage spécifique et dans une autre, elle peut présenter un angle différent du précédent. Le brevet évoque également unepour faire apparaître un écran tactile.