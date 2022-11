La batterie "solide" Zendure SuperBase V est-elle vraiment si révolutionnaire ?

La première batterie solide grand public ?

solides

Jusqu'à 64kWh

solides

amazing

La rédaction vous conseille : -20% sur les batterie nomades Jackery (panneaux solaires en option), bientôt en test sur Mac4Ever

: ces accumulateurs permettent une meilleure densité énergétique et offrent aussi des risques d'incendie et de surchauffe moins élevés que leurs homologues à électrolytes classiques.à destination des particuliers via un Kickstarter -ce qui incite toujours à un peu de méfiance. Le produit avait été annoncé fin septembre, mais l'entreprise semble vouloir lever des fondsLe constructeur clame que ce modèle offre une densité inédite avec plus decomparé à des modèles lithium fer phosphate (LiFePO4) :Le problème, c'est que. Par exemple, les accumulateurs Nickel – Manganèse – Cobalt (LiNixMnyCozO2) grimpent déjà autour de 220 Wh/Kg et les Nickel – Cobalt – Aluminium (LiNiCoAIO2) affichent facilement les 250 Wh/Kg.-contre environ 170 Wh/Kg pour une LFP d'une Model 3 de base. Le chiffre de Zendure (228Wh/kg) reste donc tout à fait honorable, mais pas réellement extraordinaire face à ce que propose déjà le marché depuis des années., ce qui est déjà beaucoup plus prometteur et les constructeurs auto promettent plutôt de dépasser les 300 à 500Wh/kg avec leurs accus solides à venir.Comme ses concurrents, Zendure permet de chaîner des batteries.(contre 4 608Wh en version LFP) mais il est possible de les mettre en série, pour alimenter une maison par exemple ou stocker de l'énergie solaire. Plus amusant encore,, à se demander quelle technologie utilise réellement Zendure.Certains modèles embarquent mêmesur 230V (soit 7,4kW). En clair, elle pourrait servir de wallbox temporaire pour recharger un modèle standard assez rapidement, même si elle sera limitée par la capacité totale de la batterie (64kWh en chaînage maximal), ce qui reste inférieur à celle d'une berline à grande autonomie (75/80kWh en moyenne).Dernier point,. Bref, la technologie utilisée ici semble encore balbutiante, malgré tous lesque vous allez retrouver chez les YouTubers payés pour évoquer la marque cette semaine. Cela étant, lorsqu'une technologie innovante débarque sur le marché, il est rare qu'elle révolutionne le segment sans aucune contrainte dès les premières versions.