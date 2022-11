iPhone / iPad  : comment avoir une meilleure batterie ?

Avoir un système à jour

Mais il existe certaines options à activer (ou au contraire à désactiver) afin de gagner quelques précieuses minutes.Apple vous conseillera toujours d'avoir une version de son système la plus adaptée possible. Mais cette option se révélera peut être peu avantageuse pour certains d'entre vous. En effet,Pour, il faudra aller dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Pour vérifier sa version d'iOS / iPadOS, il suffira de se rendre dans Réglages > Général > Informations > Version d'iOS.En effet, les iPhone / iPad / Apple Watch fonctionnent de manière optimale dans une plage de températures comprises entre 0 et 35 °C, mais on peut les ranger de façon sereine entre -20 à 45 °C. En deçà et au-delà, les problèmes pourraient commencer à apparaitre. Pour rappel, le MacBook est plus fragile de ce côté là, la plage de températures se site plutôt entre 10 et 35 °C.Ainsi, l'iPhone informe l’utilisateur lorsque le niveau de charge atteint les 20 %, puis les 10 %, et propose d’activer le mode économie d’énergie d’un simple toucher. Une fois le mode activé,, les performances de l’appareil sont optimisées avec notamment une limitation des animations du système.Dans le même temps,tout comme certaines fonctionnalités comme AirDrop ou la synchronisation iCloud. Par contre les fonctions de base -passer et recevoir des appels, envoyer et recevoir des e-mails et des messages, accéder à Internet- sont maintenues.Rien de plus simple, il suffit d'aller dans allez dans Réglages > Batterie.. On trouve le niveau de la batterie avec les différents moments de charge, l'activité avec le temps d'écran allumé, et d'écran éteint le tout sur les 24 dernières heures ou les 10 derniers jours. On pourra même voir quelles apps ont consommé le plus, soit en temps d'utilisation soit en pourcentage de batterie.En cliquant justement sur une des apps listées,. Cela indique que la batterie a été utilisée par l’app alors que celle-ci était ouverte en arrière-plan, c’est-à-dire pendant que vous utilisiez une autre app.Pour améliorer l’autonomie de la batterie,Il suffit d'aller dans Réglages > Général > Actualisation en arrière-plan, de sélectionner Wi‑Fi ou Wi‑Fi et données cellulaires, ou de désactiver entièrement l’actualisation en arrière-plan ou de choisir certaines appsAttention cependant, si l’app Mail indique une activité en arrière-plan, il sera possible de choisir de récupérer les données manuellement ou d’allonger l’intervalle de récupération. Allez dans Réglages > Comptes et mots de passe > Nouvelles données.En effet, chaque app est répertoriée avec son réglage d’autorisation. Un pictogramme s’affiche à côté du bouton On/Off des apps ayant récemment utilisé le service de localisation.Si une app réactive fréquemment l'écran avec des notifications, il est possible de désactiver ses notifications push dansCette manipulation peut là aussi totale ou partielle, mais il conviendra de les paramétrer via la première page de l'app Réglages.On pourra dans ce cas, optimiser l’autonomie de sa batterie en activant le mode Avion. Pour cela, il suffit d'ouvrir le Centre de contrôle et de toucher l’icône du mode Avion (attention, il ne sera plus possible de passer ni de recevoir d’appels).