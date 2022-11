Les caméras Eufy enverraient des photos privées sur des serveurs, même avec Cloud désactivé

Des données qui sortent de chez vous

sans Charges Mensuelles (Stockage Local)

Le consultant en sécurité Paul Moore estime avoir pris Anker la main dans le sac :L'homme a découvert le pot-aux-roses avec une Eufy Doorbell Dual et la caméra enverrait, mais aussi des visages clairement identifiables et des informations sur les utilisateurs.Pour appuyer sa démonstration, il a même. Ces dernières restereraient même accessibles dans le cloud alors qu'il les a supprimées depuis l'application. Point important tout de même,: cela permet d'avoir un aperçu de la vidéo depuis l'application. Problème, ces images, qui utilisent la reconnaissance faciale (qui serait, toujours selon Moore, capable de relier 2 visages depuis 2 apps différentes et 2 caméras distinctes), sont bien stockées dans le Cloud -et y resteraient un certain temps.Evidemment, ce qui pose souci, c'est bien le message marketing d'Eufy,. Vous êtes d'ailleurs nombreux à citer très souvent cette marque dans les commentaires, lorsqu'on évoque d'autre concurrents exigeants un abonnement payant.Plus grave encore, Moore estime queavec une simple URL -ce qui pose de vraies question en matière de sécurité et de vie privée. Eufy dément certains accusations, estimant que les fameuses images nécessitent une authentification mais le fabricant n'a apparemment pas répondu sur tous les sujets concernés.