Une alternative aux AIrTags chez eufy avec le support de Localiser

. Le nouveau traqueur d'eufy est compatible avec l'application Localiser, alimenté comme le modèle de Cupertino par une pile CR2032 (autonomie annoncée d'environ un an) et semble un peu plus encombrant que le modèle d'Apple, mais dispose d'un trou pour l'accrocher plus facilement à un objet (par exemple à un porte-clefs) sans avoir besoin d'un accessoire. Le modèle d'eufy pourra mettre en avant sa compatibilité plus poussée avec Android via l'application dédiée et un QR Code au dos permettant de connaître les informations fournies par le propriétaire.(le modèle ne semble pas encore disponible sur notre territoire). Les produits eufy profitent souvent d'intéressantes promotions, ce qui permettra peut-être de se les offrir à vil prix d'ici quelque temps.