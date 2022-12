Traquées par leur ex ou leur mari avec un AirTag, elles poursuivent Apple en justice !

Négligence ou insuffisance d'Apple ?

inadéquates et font peu, voire rien, pour avertir rapidement les individus s'ils sont suivis

Les mesures mises en place par Apple

Depuis le début la firme a toujours tenu le même discours : l'AirTag a été conçu pour aider les gens à localiser leurs effets personnels, et non à suivre les personnes ou les biens d'une autre personne, et nous condamnons dans les termes les plus forts possibles toute utilisation malveillante de nos produits. Le suivi indésirable est depuis longtemps un problème sociétal, et nous avons pris cette préoccupation au sérieux dans la conception de l'AirTag.

Ainsi Apple se fait à nouveau traîner devant lesaméricains par deux jeunes femmes. L’une affirme, avec un AirTag placé dans sa voiture, l'autre soutient que son mari -apparemment sous le coup d'une mesure d'éloignement- a placé une balise dans le sac à dos de leur enfant pour les mêmes fins.En l'espèce, le procès a démarré lundi et commence très fort. Les demandeusesvertement que les mesures de protection mises en place par Apple. Pour elles sontcar. Si rien n'est indiqué concernant les actions intentées contre les deux messieurs, les deux jeunes femmes réclament des dommages à Apple, qu'elles accusent d'avoir créé et commercialisé un produit dangereux.Très rapidement après la découverte des premiers détournements,. Ce dernier fonctionne aussi bien sur iPhone que sur Android. Pour rappel, le 26 avril dernier , Apple a publié une nouvelle version du firmware des AirTags modifiant le son émis par une balise inconnue, qui serait placée à l'insu d'une personne dans ses affaires.Précédemment, il avait été question d'une affaire où le système avait bien fonctionné, la victime avait bien été notifiée mais ne savait à quoi cela correspondait.Néanmoins, il serait tout à fait possible de poursuivre certaines personnes malveillantes via d’autres fondements légaux existants, notamment au regard du but poursuivi (si le but était de dérober un véhicule par exemple) ou certaines conséquences : par exemple le harcèlement, les coups et blessures, la destruction ou le vol.