Elle retrouve son chien grâce à un AirTag (même si Apple le déconseille)

l’AirTag, ce n’est pas pour les chiens

au milieu de la jungle urbaine

Un petit AirTag dans le collier !

Pour autant, cette jeune femme n’est, puisque la petite balise lui a permis de retrouver Rocky, pas le boxer mais bien son Yorkshire perdu, seuldans une banlieue de la Floride pendant une heure avant que sa propriétaire ne le retrouve !En effet,. Le toutou, d’humeur vagabonde, a profité qu’elle sortait les poubelles pour se sauver. Mais ce n’est qu’une heure plus tard que la propriétaire se rend compte de son absence. Immédiatement elle saisit son iPhone pour ouvrir l’app Localiser et trouver le petit Rocky.Dans l’entremise,. Grâce à l'AirTag, sa propriétaire savait exactement où aller pour le sauver. Il faut préciser que Rocky ne portait pas d'identification particulière ni de micro puce (elle prévoit désormais de le faire), de sorte que les services en question ne savaient pas comment contacter son propriétaire.Cette affaire présente une fin heureuse et change des dernières actualités sur la balise et sa possible interdiction par certaines compagnies aériennes.