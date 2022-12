Qui veut des toilettes connectées à 11 500 dollars ?

Des WC connectés dotés de très nombreuses fonctionnalités !

11 500 dollars mais non compatible Matter ?

Il faut le reconnaître les concepteurs de laont réussi à-avec un petit côté- qui fera son petit effet lors de vos soirées (car à un moment, vos invités seront amenés à faire une pause sanitaire).On notera donc un design moderne et angulaire qui est doté de multiples fonctions de connectivité. Sobriété énergétique, ces toilettes sont construites en tenant compte de la consommation de l'eau et offrent des fonctions de nettoyage et de séchage, pression, nettoyage UV, ainsi qu'un siège chauffant et une télécommande tactile (sur le mur).A cela, s'ajoutent des, qui peuvent être associés aux autres appareils d'un utilisateur ainsi que d'qui peut réagir en rythme a la musique diffusée. Bien évidemment ces fonctions peuvent être utilisées indépendamment (par exemple écouter les infos en se brossant les dents).Malheureusement, ils ne sont compatibles qu'avec Alexa d'Amazon, au niveau du contrôle vocal.En revanche, les fonctionnalités technologiques peuvent également être personnalisées à l'aide de l'application Kohler Konnect disponible sur iOS et Android. Pour compléter son ensemble domotique, sachez qu'il faudra tout de même débourser la coquette somme de 11 500 dollars pour cette objet dont la commercialisation est imminente.