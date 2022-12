Philips Hue déploie sa propre fonction d'éclairage adaptatif (plus besoin d'HomeKit)

L'éclairage adaptatif au sein de l'App Philips Hue

Lumière naturelle

Des possibilités de personnalisation

Alors qu'il était possible de profiter de l'éclairage adaptatif sur les ampoules Philips Hue depuis novembre 2020 en passant par HomeKit, Signify (la maison mère de Philips Hue) déploie actuellement. L'éclairage adaptatif au sein de l'App Philips Hue prend la forme d'un scénario de 24 heures appelé, nécessitant des ampoules compatibles (capables de faire varier l'intensité et la température de l'éclairage, comme les White Ambiance et White & Color) afin de faire varier la lumière (intensité et /ou couleur) en fonction de l'heure de la journée, à l manière de la lumière naturelle du soleil, de son lever à son coucher (puis, extinction des éclairages pendant la nuit, permettant de laisser le scénario actif en permanence).Une fois le scénario sélectionné pour une pièce ou un ensemble de pièces,en jouant sur les différentes tranches horaires (au nombre de cinq, plus un créneau pour la nuit et donc l'extinction des lumières puisque le scénario dure 24 heures), mais également d'associer d'autres scénarios d'éclairage, même si le constructeur conseille de conserver le réglage d'origine rappelant l'évolution de la lumière naturelle du soleil tout au long de la journée. Attention toutefois,