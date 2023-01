Réduisez vos factures de chauffage grâce au thermostat connecté tado°

Un constructeur allemand reconnu avec plus de 10 ans d'expérience

Avec un thermostat tado°, vous n'avez plus à deviner le montant de votre prochaine facture, ni à être surpris à la fin du mois lorsque celle-ci arrive. Les thermostats intelligents tado° peuvent calculer vos coûts énergétiques en temps réel, ce qui vous permet de garder un œil sur la hausse des factures et de gérer vos coûts de chauffage sans recevoir une mauvaise surprise.

La société tado° a été fondée à Munich en 2011 et est rapidement devenue. La firme travaille en partenariat avec de nombreux fabricants afin de proposer des solutions efficaces et compatibles avec la grande majorité des systèmes de chauffage et de climatisation installés en Europe.L'installation d'un thermostat connecté soulève souvent en premier lieu la question de la compatibilité. Sur ce point,(chaudière avec thermostat filaire ou sans fil, pompe à chaleur air/air ou air/eau). Une fois la version adéquate définie, le site permet de vérifier la compatibilité du produit en fonction de la marque et du modèle de chaudière de l'utilisateur ainsi que du contrôleur associé. L'écosystème tado° est compatible avec les systèmes des constructeurs les plus courants, dont e.l.m Leblanc, Atlantic, Bulex, De Dietrich, Chaffoteaux/Chaffoteaux & Maury, Chappee, Saunier Duval, Viessmann, Frisquet et bien d'autres. Une fois le système tado° entre vos mains, l'installation se fera en moins de 30 minutes, l'utilisateur étant guidé étape par étape tout au long du processus.Ce n'est une surprise pour personne,. Selon les estimations, la facture énergétique d'un foyer moyen en France augmentera cet hiver de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz et de l’ordre de 20 euros par mois pour les ménages se chauffant à l’électricité. Ainsi en France (où une hausse de 15% du prix de l'énergie a déjà été annoncée par le gouvernement), grâce à sa technologie, tado° indique qu'un foyer équipé du thermostat intelligent économisera en moyenne environ 318 euros par an (une somme basée une étude basée sur plus de 400 000 utilisateurs). Un chiffre qui permet de rentabiliser en moins d'un an le coût du matériel.Selon le constructeur,(une étude de Total Energies estime une dépense moyenne pour le chauffage de 1 446 euros toutes énergies confondues pour l’ensemble des foyers français) grâce à des fonctions telles que le géolocalisation, qui coupe automatiquement le chauffage lorsque personne n'est à la maison. D'autres fonctions intelligentes sont aussi disponibles comme la détection des fenêtres ouvertes, l'adaptation en temps réel du chauffage aux conditions météorologiques et les programmes intelligents afin de ne jamais gaspiller cette précieuse et coûteuse énergie.L'application tado° est disponible sur iOS et Android et permet de consulter rapidement un tableau de bord,, comme la géolocalisation, la détection des fenêtres ouvertes, la programmation intelligente, l'adaptation en temps réel à la météo, ou encore le contrôle manuel du chauffage via l'App. L'interface permettra aussi de consulter l'évolution de la consommation du domicile, globalement mais également pièce par pièce, d'une année sur l'autre, tout en affichant les différences de températures extérieures et de temps de chauffage sur ces mêmes périodes.La firme propose également la fonctionpermettant aux utilisateurs disposant du contratde prendre en compte le tarif de l'électricité pour les systèmes utilisant ce type d'énergie pour automatiser la mise en route du système de chauffage aux horaires où le prix de l'électricité est le plus intéressant (avec gestion du mode de ventilation et d'oscillation pour les systèmes de climatisation). L'application propose une grand partie des fonctionnalités gratuitement et la formuleà 2,99 euros par mois ou 24,99 euros par an permettra aux utilisateurs le souhaitant de disposer d'outils encore plus avancés., permettant à l'utilisateur de contrôler son système de chauffage à la voix, où de l'intégrer au sein de scénarios. L'intégration domotique permettra ainsi d'augmenter la température d'une pièce en particulier d'une simple requête vocale, ou encore de demander des renseignements sur les températures et la qualité de l'air des différentes pièces du domicile (ainsi que la qualité de l'air extérieur)., permettant d'éviter les mauvaises surprises en rentrant au domicile, et tentera également de vous guider afin de trouver vous-même la solution au problème, avant de contacter un professionnel.