Nanoleaf s'attaque aux TV Ambilight de Philips et adopte Matter

Nanoleaf 4D : l'Ambilight pour tous ?

Nanoleaf Sense+, un système d'éclairage couplé à un assistant d'automatisation

Smart Skylight, nouveaux produits Essentials et comptabilité Matter

Les téléviseurs Philips Ambilight, permettant d'illuminer le mur placé derrière une TV en adaptant l'éclairage à ce qui s'affiche à l'écran, attirent les regards. Si Philips propose également un boitier HDMI permettant d'offrir ce type d'éclairage via ses produits Hue sur des téléviseurs de constructeurs tiers,(ou au-dessus avec un petit support adapté, mais cette option semble moins élégante) ainsi qu'un ruban LED à l'arrière du téléviseur. La technologie Sync+ analyse ensuite l'image et synchronise l'éclairage afin d'obtenir un effet proche du fameux Ambillight de Philips. A l'image de ce que propose Philips Hue (il faut un téléviseur Ambilight assez récent), il sera possible d'ajouter d'autres produits Nanoleaf, comme les panneaux et barres LED afin d'étendre l'effet (attention toutefois, par expérience, un éclairage trop étendu avec des lumières à la périphérie du regard peut gêner le visionnage, mais cela reste une question de goût).Le ruban LED du kit Nanoleaf 4D comprend 50 zones d'éclairage et mesure 5 mètres, de quoi l'adapter à de nombreux environnement, y compris sur des TV aux grandes diagonales. Autre intérêt, ce kit pourra être installé sur un moniteur ne disposant pas d'entrée HDMI, dont les moniteurs Apple ou les iMac, contrairement au boitier de Philips.La firme dévoile plus amplement son système Sense+ déjà évoqué lors des précédentes itérations du CES. Ce système s'appuie sur la technologie Nala (pour Nanoleaf's Automations Leanring Assistant) afin de simplifier la mise en place de l'automatisation des éclairages. Sense+ s'appuie sur un pont compatible Matter via Thread (qui pourra être utilisé en tant que routeur de bordure) et sur des interrupteurs filaires ou sans fil doté de capteurs de mouvement et de luminosité.(couleurs, luminosité). Sense+ sera disponible au troisième trimestre 2023, mais le constructeur n'a pas encore évoqué les tarifs.Nanoleaf annonce également l'arrivée cette année d'une nouvelle gamme Essentials comprenant des ampoules E27 ou GU10, des rubans LED et des spots qui seront compatibles HomeKit et Matter, ainsi que le Smart Skylight, des dalles carrées (également compatibles Matter et pouvant faire office de routeurs de bordure) pensées pour être installées au plafond. Enfin,, contrairement à ce qu'avait annoncé récemment Gimmy Chu, dirigeant de la firme.