SwitchBot entre dans la maison d'Apple par la petite porte Matter

L'interrupteur intelligent qui appuie sur les boutons à votre place

Matter à la rescousse de SwitchBot

A l'image d'Aqara, SwitchBot s'appuie sur un hub afin de permettre de gérer ses nombreux accessoires au sein d'écosystèmes de domotique comme Alexa ou Google Home. La gamme d'accessoires de la société comprend de nombreux modèles, comme des moteurs pour ouvrir ou fermer les rideaux, un thermomètre/hygromètre, des caméras, des capteurs d'ouvrant (porte et fenêtre), des détecteur de mouvement, des télécommande, ou encore une serrure connectéeSwitchBot profite de sa présence au CES 2023 pour annoncer l'arrivée prochaine de son nouveau Hub 2 qui permettra d'intégrer l'écosystème Apple, non pas via une certification HomeKit, mais grâce à la compatibilité Matter.(mais pas ceux fonctionnant en Wi-Fi). Il faudra toutefois patienter le temps que les mises à jour pour chaque accessoire soient disponibles, à commencer par le moteur de rideaux au premier trimestre 2023. Le Hub 2 fera également office de thermomètre/hygromètre et dispose d'un écran LED afin d'afficher les informations, d'un émetteur infrarouge ainsi que de deux boutons permettant de lancer des actions depuis le boitier (qui seront liés à des scénarios via l'App dédiée).