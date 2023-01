Le casque ARVR d'Apple dévoilé au printemps, commercialisé à l'automne !

Une présentation en fanfare dans quelques mois ?

Un nouveau système AR/VR d'Apple, les Apple Store en réalité augmentée

xrOS

, même si le produit n'a jamais été officialisé ou confirmé, tous les indicateurs semblent au vert et les sources concordantes. D'après Mark Gurman, le produit -qui aurait déjà été dévoilé au big board d'Apple en 2022- bénéficierait d'un, pourLe journaliste précise qu'un nombre restreint de développeurs triés sur le volet aurait déjà pu tester le prototype. Pour autant,Dans sa dernière, le journaliste -qui possède généralement d'excellents tuyaux en interne- rejoint Ming-Chi Kuo sur ses dernières prévisions . Il pense également queet aurait du faire son apparition en janvier.Aux dernières rumeurs , le casque seraitavec une quinzaine de modules optiques, deux écrans micro OLED 4K, du Wi-Fi 6E, et une puce M2 (plus rapide qu'un Mac), une puce H2 ainsi que son propre App Store. Il adopteraitIl offrirait un, ce qui est largement supérieur au Meta Quest pro, et unepour passer d'une réalité à l'autre. Bien évidemment, le prix serait en conséquence, entre 2000 et 3000 dollars…. Elle aurait ainsi mobilisé ses ingénieurs, et peut-être au détriment d'iOS 17/ iPadOS 17 et macOS 14, qui pourraient présenter moins de nouveautés que prévu.A cela s'ajoutent de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée destinées à améliorer l'expérience en Apple Store. Ces dernières seraient testées depuis 2020 et seraient totalement prêtes. Elles s'activeraient lorsqu'un utilisateur entre dans un magasin physique.. Ces dernières seen réalité augmentée sur l'écran de l'iPhone.