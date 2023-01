La batterie nomade Bluetti AC200MAX 2kWh à seulement 1899€ (-500€) pour les soldes

2kWh : la capacité idéale ?

Quelle capacité de batterie choisir ?

1899€, le prix le plus bas du marché

• 1 x USB-C (100W)

• 2 x USA-A (5V/3A)

• 2 x USB-A (18W)



Sortie DC :

• 1 x Super DC (12V/25A)

• 1 x Sortie de charge de voiture (12V)

• 2 x DC 5521 (12V)



Charge Sans Fil :

• 2 x 15W max. (Chacun)



Parmi les leaders du marché, Bluetti propose de nombreux modèles, mais c'estde réduciton sur le prix public de 2 399,00€ grâce à un coupon à valider au moment de la commande :Pour tester quantité de batteries nomades, je trouve que ces modèles autour de 2kW présententsans se casser le dos. Elle pèse tout de même 28kg (l'équivalent d'un gros VAE), mais cela reste beaucoup moins que les 45Kg d'une Delta Pro d'Ecoflow par exemple, qu'il faut faire rouler au sol.Cette version(l'équivalent d'un petit chauffage, d'un sèche-cheveux, d'une cafetière etc.). Pour prendre un autre point de comparaison, votre MacBook Pro et son chargeur de 60W pourra tenir environ 33H à pleine puissance. On peut également, ce qui reste très généreux -on peut même dépanner une voiture électrique avec cette puissance.Pour la recharger, c'est assez rapide car(sur la prise), soit une charge de 2H environ. Il est même possible de cumuler les deux (1400W) pour accélérer encore la charge.A noter le, avec plein de prises USB haute puissance, et même de la charge sans-fil pour les appareils mobiles :d'autant que sa concurrente directe chez Jackery coûte 2299€ et la Delta Max 2kWh est à 2299€