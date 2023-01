Une batterie sur le 230V qui alimente votre maison chez Sunology (couplée aux panneaux solaires)

Beem, Sonology : ces panneaux solaires à installer soi-même !

Récupérer le surplus solaire

• programmer la charge d'une batterie

• programmer la charge de sa voiture électrique

• programmer ses machines (lave-linge, lave-vaisselle)

roots

mâle-mâle

Sunology promet une batterie plug&play

Voici la 1ère batterie à installer en 2 minutes sans faire appel à un électricien. Pas non plus besoin de brancher des appareils dessus pour en profiter. Elle alimente tout votre foyer via une simple prise.

Tout simplement génial.

• Grâce à son micro-onduleur hybride bidirectionnel couplé à un puissant algorithme de pilotage prédictif, l’énergie contenue dans la batterie est toujours la moins chère.

• En journée : Autoconsommez et stockez gratuitement votre énergie solaire

• La nuit : Rechargez la batterie pendant les heures les moins chères

• Produisez +

• Autoconsommez +

• Toute votre énergie reste chez vous

• Sunology ne connait pas réellement votre consommation (puissance, périodes)

• Recharger la batterie la nuit n'a d'intérêt que sur les abonnements jour/nuit (rarement rentables en pratique)

• La taille de la batterie risque d'être assez faible : rappelez-vous, une énorme batterie de 2kWh ne permet de faire tourner un four que pendant 30 à 40mn et elle coûte déjà 1500 à 2000€ !

Codes promoms et tutos Sunology

Notre tuto d'installation des panneaux Sunology

Avec les kitsde typeet voir notre test ),sur sa terrasse, son balcon ou son jardin, sans l'aide d'un technicien. Evidemment, lorsqu'on commence à avoir un peu de puissance (800-1000Wc), difficile de tout consommer, d'autant que-plutôt le soir, en rentrant du travail. D'où la nécessite de trouver un moyen pout stocker cette énergie plutôt que de la renvoyer dans le réseau...La solution pour récupérer ce trop-plein solaire est donc à. Nous avons d'ailleurs publié un article très complet pour récupérer ce suplus solaire pour charger sa voiture électrique, grâce à des éléments connectés (comme un smart meter) à votre tableau électrique.Pour les petites installation et les locataires, on l'a aussi vu dans notre épisode consacré au batteries nomades (ci-dessous), il resteNous avons même tenté une solution plus, à savoir de-attention, c'est a priori interdit et cela peut être très dangereux ! Mais ça fonctionne, à condition de mettre votre habitation hors réseau (en la disjonctant totalement).Chez Sunology, on a donc retenu une solution similaire, à savoir deentre les panneaux et votre consommation effective :Evidemment,pour le moment : Sunology propose simplement de s'inscrire pour être prévenu quand la batterie sera disponible. Comme à notre habitude, on essaiera évidemment