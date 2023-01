Des serrures Nuki compatibles Matter dès le second semestre 2023

Nuki planche sur la compatibilité Matter

De premiers produits des le second semestre 2023

Aucun directement. Toutes les fonctions actuellement proposées par Matter sont également prises en charge par les intégrations Apple HomeKit, Google Home et Amazon Alexa actuellement proposées par Nuki. Les nombreuses intégrations proposées via l'API Nuki Bridge, comme dans Home Assistant ou HomeBridge, offrent encore plus de fonctionnalités, car ici les exigences spécifiques pour les serrures de porte européennes et les fonctions du Nuki Smart Lock and Opener peuvent être abordées. Ce n'est pas le cas de la norme Matter qui a été spécialement développée pour le marché nord-américain.

De plus, Matter en est encore à ses balbutiements, la version 1.0 vient de sortir. Nous sommes convaincus que la norme mûrira et deviendra plus complète au fil des années et ainsi le champ d'application deviendra plus large.



On sait déjà que la norme Matter comprend non seulement plusieurs milliers de pages de documentation, mais impose également des exigences élevées aux microprocesseurs des appareils terminaux intelligents pour la maison. Associé à des procédures de certification complexes, cela oblige de nombreux fabricants de maisons intelligentes à ne plus prendre en charge les normes existantes telles que HomeKit au profit de Matter et à mettre sur le marché de nouvelles générations d'appareils. Ce sera également le cas pour Nuki.

Pour les clients, cela signifie que de nouveaux hubs devront être achetés dans certains cas, car tous les hubs ne recevront pas une mise à jour pour Matter. Ce processus de migration prendra plusieurs années, d'autant plus que Matter n'offre pas de nouvelles fonctionnalités dans la plupart des cas d'utilisation. Nuki garantit qu'un appareil acheté aujourd'hui aura toujours les mêmes options d'intégration dans plusieurs années.

Le premier prototype montre que nous travaillons déjà très concrètement sur les possibilités d'intégration avec Matter.

Nous évoquons fréquemment les produits Nuki car(mais également avec Alexa et Google Home). La firme évoque l'arrivée de la compatibilité Matter au sein de sa gamme sur son blog et au travers des propos de Jürgen Pansy, le cofondateur chapeautant la section innovation de Nuki., et que ses efforts se tournent désormais vers Matter, avec l'élaboration d'un premier prototype fonctionnel de Smart Lock et une démonstration en vidéo (voir ci-dessous).avec une version 1.0 déployée officiellement en octobre 2022 qui ne prend pas encore en charge certains périphériques, comme les caméras de surveillance. Lorsqu'on lui demande quels seront les avantages de la compatibité Matter pour les utilisateurs des produits de la fire, l'homme répond :. Reste à savoir si certaines serrures connectées Nuki (par exemple la version Pro embarquant un module Wi-Fi) déjà sur le marché pourront recevoir une simple mise à jour, ou s'il faudra impérativement s'offrir un nouveau produit pour profiter de Matter (l'intérêt semble toutefois faible si vous êtes déjà équipé).