Un nouveau mode Eco pour la gamme TP-Link Deco

Normal

Economie d'énergie

un impact minimum

Ultra économe

le plus bas autorisé par les appareils

Une consommation réduite de 20 à 25%

en activant le mode ECO, vous réduirez significativement la dissipation énergétique de votre système Deco. D’après nos mesures, la consommation d'énergie moyenne sera diminuée d’environ 20 à 25 %, soit une économie de 5kWh par mois.

Le constructeur chinois annonce ainsi l'arrivée prochaine(non, pas le titre de Miossec , celle qui fait de plus en plus mal). Ce nouveau mode permettra donc de gérer simplement la puissance et la durée de fonctionnement du Wi-FI depuis l'application selon trois niveaux.Le moden'affectera pas les performances de votre matériel, le modelimitera quant à lui la puissance avecsur les débits et la couverture du domicile, et le moderéduira au maximum la consommation des Deco avec un niveau de performances. La nouvelle interface permettra également d'éteindre les LED des appareils afin de réduire encore la consommation d'énergie passive de vos modules Deco (cette fonctionnalité est toutefois déjà disponible au sein de l'App) etSi le constructeur de donne pas de chiffres précis pour chaque modèle (ils ne consomment pas tous la même quantité d'énergie), TP-Link indique qu'