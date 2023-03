Le pack de 3 routeurs Linksys Velop Wi-Fi 6 Mesh compatibles HomeKit à 379€ (-50€)

Le pack de 3 routeurs Linksys Velop AX4200 à 379€

une plus grande sécurité en isolant les accessoires connectés d'un domicile, afin qu'une attaque ne puisse se répandre d'appareil en appareil

Retrouvez nos vidéos sur les routeurs Wi-Fi Mesh et le Wi-Fi 6

Le pack de 3 routeurs Linksys Velop AX4200 est un système tri-bandes adoptant donc la norme Wi-Fi 6 (ex IEEE 802.11ax), et offrant des débits culminant à 4,2 Gb/s. Les boitiers disposent d'un processeur à quatre cœurs cadencés à 1,4 GHz et permettent de couvrir jusqu'à 250 m². Les bornes du constructeur sont adoubées par Cupertino, qui propose ces modèles au sein de ses boutiques (mais au tarif de 599,95 euros pour un pack de 3), et compatibles HomeKit, permettant selon Cupertino