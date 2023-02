Une batterie + chauffage pour alimenter sa maison, stocker le surplus solaire (Sunology/Lancey)

Il vous fait de l'oeil ? Un code promo est disponible en fin d'article !

Elle se branche dans la prise électrique !

Une batterie avec chauffage intégré !

• CO2 (détection présence)

• COV (qualité de l’air)

• PIR (détection présence)

• humidité

• température d’air

• luminosité

• consommation d’énergie

Les spécifications techniques

• Capacité 800Wh

• Entrée 500W

• Sortie 500W

• Technologie LFP

• 3000 cycles (10 ans avec 1 cycle/jour)

• 28Kg

• 800x600x137mm

Une application mobile mais pas d'API

myLANCEY Lancey Energy Storage Télécharger

2149€ TTC : de vraies économies ?

seulement

Un code promo pour les premiers acheteurs

SUNPLAY_MAC4EVER

Si vous avez que ce soit chez Beem, Sunology ou ailleurs), vous savez qu'en période de plein ensoleillement, il est souvent. Par ailleurs, le décalage entre la consommation et la production impose de pouvoir restituer l'énergie en soirée notamment, moyennant un peu d'intelligence pour gérer ces aller-retours de l'électricité entre la batterie et votre installation., qui avait été présenté en avant-première par le groupe français, allié à Bosch. Depuis, plusieurs milliers de radiateurs avec batterie intégrée ont été produits et installés. Mais ce radiateur intelligent se présente désormais dans un écosystème plus complet.L'idée est donc de proposer. Pour cela, le constructeur propose une(ERL), que vous pouvez d'ailleurs cumuler avec d'autres dongles.Le système saura donc en temps réel si vous êtes en surproduction ou si vous avez besoin d'appeler le réseau. Dans le premier cas, l'Intelligence Artificielle va doncPrincipal atout de cet accumulateur,. A la manière des panneaux solaires, la batterie va donc envoyer du courant dans votre installation électrique sans passer par un électricien, un inverseur de source ou une modification sur votre tableau électrique. Revers de la médaille,, pour des raisons de sécurité., là où beaucoup attendaient une batterie de grande capacité (2/3 kWh) comme ce que proposent déjà Ecoflow ou Jackery ( lire notre comparatif ). Interrogé par nos soins, la marque, mais ici, l'idée est de répondre à plusieurs besoins simultanément.Il est doncpar cette batterie murale, l'ensemble étant d'ailleurs très proche visuellement d'un convecteur classique :L'appareil embarque 2 dalles stéatite de 550W chacune à inertie sèche et uneLe fait de pouvoir restituer la chaleur par rayonnement permet aussi de se passer de ventilation active, l'ensemble est donc totalement silencieux.et fonctionne avec un système de pallier, afin d'optimiser la consommation et le chauffage en fonction de l'environnement.Enfin,(humidité, qualité de l'air...) qui pourront être utilisés par l'IA ou par l'utilisateurs pour contrôler son environnement :Alors que l'on aurait pu s'attendre à une grosse batterie (2/3kWh), Sunology et Lancey ont fait le choix d'un produit... différent :au delà de la garantie. En revanche, la capacité plutôt contenue risque desi vous avez plusieurs stations solaires (800 ou 1200Wc) et donc, de minimiser la durée de vie des accumulateurs.Autre remarque intéressant,. En clair, si vous avez un surplus solaire important -1000W par exemple- la batterie ne pourra en emmagasiner que la moitié. Il reste cependant possible de cumuler plusieurs batteries en parallèle pour pallier ce problème, mais à que prix !de la batterie, et de gérer au mieux sa consommation/production.Nous n'avons pas encore pu tester le programme avec ce système, mais il semble que-n'espérez sans doute pas un paramétrage trop fin. Aidé de la clef Linky, le système va aussisolaire, et restituer de façon optimale l'énergie dans le réseau. Mais il ne sera sans doute pas possible de régler finalement les périodes de décharge par exemple.Autre atout du programme,: vous pouvez connecter d'autres stations solaires et profiter du surplus via le système d'IA et de stockage/restitution automatisé.En revanche,. On aurait pu imaginer un système permettant de venir charger ses appareils en cas de surproduction solaire extrême par exemple, ou de profiter des informations de la clef pour optimiser certaines consommations. Cela étant, la porte ne semble pas fermée à développer une bibliothèque de commandes à l'avenir -on croise les doigts. D'ailleurs,via leur boitier Connect.Ceux qui souhaitaient une solution sans chauffage (une sorte d'Ecoflow à brancher dans la prise) risquent de passer leur chemin.En revanche,, l'idée peut être intéressante, pour peu que vous ayez installé des panneaux à côté. Mais ce n'est pas obligatoire, car le système de recharge en heures creuses peut suffire à faire des économies -autour de 30%, annonce Lancey. Le fait de pouvoir l'installer sans électricien permet aussi de cibler les locataires -il suffit de le récupérer en partant du logement.Reste queet difficile à rentabiliser, surtout si la batterie cycle un peu trop vite. Par ailleurs, ces mêmes personnes ont souvent investi dans des pompes à chaleurs ou des systèmes de climatisation, souvent bien plus efficients que le convecteur classique (1W électrique produit 1W de chaleur, contre 4W de chaleur pour une PaC moderne).N'hésitez pas à(ou pas).Comme pour les panneaux plug&play, Mac4Ever a négocié un code-promo avec Sunology pourdès le lancement.Pour cela, il suffit. Attention, le code n'est pas éternel, et ne sera valable que quelques semaines.