Le hub compatible Matter de SwitchBot est disponible (+promo)

Un des premiers hubs compatibles Matter

Une offre de lancement à 67,99€

SwitchBot commercialise sur notre territoire son nouveau Hub 2 qui permettra d'intégrer l'écosystème Apple,. Les accessoires de la gamme et liés au nouveau hub seront donc, à terme, disponibles au sein de l'App Maison. Il faudra toutefois patienter le temps que les mises à jour pour chaque accessoire soient disponibles. Au lancement,Pour rappel, SwitchBot s'appuie sur un hub afin de permettre de gérer ses nombreux accessoires au sein d'écosystèmes de domotique comme Alexa ou Google Home. La gamme d'accessoires de la société comprend de nombreux modèles, comme des moteurs pour ouvrir ou fermer les rideaux, un thermomètre/hygromètre, des caméras, des capteurs d'ouvrant (porte et fenêtre), des détecteur de mouvement, des télécommande, ou encore une serrure connectée et, et ainsi d'automatiser l'usage d'appareils qui ne sont pas connectés (ils ne sont pas encore compatibles Matter via le hub).Le Hub 2 fait également office de thermomètre/hygromètre et dispose d'un écran LED afin d'afficher les informations, d'un émetteur infrarouge ainsi que de deux boutons permettant de lancer des actions depuis le boitier (qui pourront déclencher des scénarios via l'App dédiée)., ce qui permet de s'offrir l'appareil à 67,99 euros au lieu de 79,99 euros.