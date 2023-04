Le thermostat Google Nest débarque dans l'App Maison via Matter

Matter à la rescousse pour le thermostat Nest de Google

Les modèles Nest vendus officiellement en France

Une compatibilité limitée au dernier modèle

Le démarrage de Matter est un peu chaotique avec certains constructeurs qui tardent à déployer les mises à jour nécessaires et se demandent parfois comment justifier leurs tarifs face à la concurrence . Toutefois la nouvelle norme prend doucement sa place et permet de contrôler depuis l'application Maison des appareils qui n'étaient auparavant pas compatibles, comme récemment les moteurs de stores et rideaux SwitchBot via le nouveau hub compatible Matter Attention toutefois,. Les deux modèles vendus officiellement par Google sur notre territoire, le Nest Learning Thermostat de troisième génération et le Nest Thermostat E ne sont pas éligibles à cette mise à jour salvatrice, et il n'est malheureusement pas encore certains à ce stade qu'ils le soient un jour. Notons qu'il est toutefois possible de se procurer la dernière mouture du thermostat Nest sur le net, mais les boutiques tierces qui le proposent gonflent assez nettement le tarif par rapport au prix officiel de 129 dollars aux US. De plus, le support peut ne pas être assuré par le constructeur sur ce modèle pour une installation en France.