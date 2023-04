HomePod : voici comment activer la reconnaissance des alarmes pour la fumée et le CO

Reconnaissance des alarmes des détecteurs de fumée et de CO

Alors que seuls les utilisateurs US semblaient pouvoir profiter dès hier de la nouvelle fonctionnalité activée côté serveurs par Cupertino, cette dernière est désormais disponible sur les HomePod de la rédaction. Pour l'activer, il suffira de se rendre dans l'application Maison, où une fenêtre prévient de sa disponibilité. Après avoir sélectionnésur ce bandeau, Apple prévient l'utilisateur que l'activation sera effective sur tous les HomePod du domicile et pour tous les utilisateurs.Notons, qu'il sera nécessaire d'avoir installé les dernières mises à jour logicielles et d'avoir opté pour la nouvelle architecture de Maison., puis en touchant longuement la tuile d'un HomePod et en sélectionnant. Vous pourrez alors faire défiler la fenêtre vers le bas ou toucher l'icône en forme de rouage en bas à droite afin d'accéder au nouveau menupermettant d'activer cette dernière et de choisir quels HomePod en profiteront.Une fois la fonction activée,, ainsi qu'une vidéo du domicile si ce dernier est équipé d'une caméra compatible HomeKit. Afin d'assurer la confidentialité, Apple précise que la reconnaissance des sons d'alarme s'effectue en local et que la fonction est chiffrée de bout en bout. Cette nouvelle fonction pourra alors rassurer les utilisateurs de HomePod lorsqu'ils s'absentent de leur domicile, et l'enregistrement vidéo permettra de jeter un coup d'œil à la situation, par exemple afin de vérifier la présence de fumée.