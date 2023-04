Les HomePod et HomePod mini peuvent détecter l'alarme d'un détecteur de fumée ou de CO

Reconnaissance du son d'une alarme

Une mise à jour côté serveur

En sus des capteurs de température et d'humidité, activés sur les HomePod Gen2 et HomePod mini,afin de tenter de vérifier l'information de visu. Une bannière s'affichera également au sein de l'application Maison afin de prévenir les utilisateurs qui auraient manqué la notification. Apple indique que la reconnaissance des sons d'alarme s'effectue en local et que la fonction est chiffrée de bout en bout.Selon nos confrères américains,pour ceux qui sont passés à la nouvelle architecture d'HomeKit, déployée (après un démarrage difficile ) avec iOS 16.4. Difficile de dire si les US ont été servis avant nous ou si le déploiement est progressif, mais l'option n'est pas encore disponible sur les HomePod et HomePod mini de la rédaction. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles découvertes si l'option est déjà disponible chez vous.