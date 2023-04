Une mise à jour majeure de l'App Eve avec le support de Matter

Une transition importante pour Eve

L'App Eve passe en v6.0 et accueille Matter

Fin mars,(il y aura donc eu un tout petit peu de retard). S'il est possible de mettre à jour les versions Thread de ces trois périphériques, les modèles produits depuis l'annonce disposent du firmware adéquat (et coûtent d'ailleurs environ 10 euros de plus) dès la sortie du carton. Eve avait fait partie des pionniers de Matter en proposant de tester la norme sur ces trois produits via un accès anticipé dès décembre 2022. Cette transition vers Matter est réellement importante pour la firmeLa nouvelle version de l'application Eve pour HomeKit est donc une étape importante de cette transition vers Matter puisqu'elle permet de mettre à jour les périphériques compatibles. Attention toutefois, la mise à jour est définitive et il ne sera pas possible de revenir au firmware précédent.Le programme nécessite 117,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPad/iPod touch sous iOS 13.1 minimum, ou un Mac Apple Silicon sous macOS 13.0 et ne comprend aucun achat intégré.