Alexa poursuit sa transition vers Matter et prend en charge les iPhone et Thread

Alexa : configuration d'appareils Matter sur iOS, prise en charge de Thread

Un travail d'ampleur

Nous apportons la prise en charge de Matter à plus de 100 millions d'appareils via 30 appareils Echo et Eero. ll s'agit d'un effort sans précédent par son ampleur et sa complexité. C'est un travail d'ampleur, et nous devons nous assurer que tout se passe bien.

Après avoir déployé une mise à jour apportant la prise en charge de Matter sur 17 appareils de la gamme Echo fin 2022,(ce processus n'était disponible que sur Android auparavant), tout en ajoutant l'apaise en charge de Thread en sus du Wi-Fi. Amazon en profite également pour apporter des améliorations à son programme Works with Alexa (WWA) et à son processus de configuration Frustration-Free Setup (FFS).Amazon a rendu les Echo Dot Gen 3/4 et 5 avec ou sans horloge, les Echo Gen3 et 4, Echo Studio, Echo Show 5 Gen2, Echo Show 8 Gen2, Echo Show 10, Echo Input, Echo Flex et Echo Plus Gen2 compatible avec Matter via Wi-Fi en décembre 2022., la version 1.0 de Matter restant limitée, et certains appareils, comme les caméras connectées, devront attendre les futures évolutions de la norme. Selon Chris DeCenzo, ingénieur principal chez Amazon et siégeant au conseil de la CSA (pour Connectivity Standards Alliance) :Pour rappel,é, élaboré par un groupe comprenant Apple, Google, Amazon, la Zigbee Alliance, et plus de 500 sociétés. Matter devrait ainsi permettre d'ajouter un appareil au sein de tous les écosystèmes simplement et ce dernier pourra ensuite être contrôlé par n'importe quel contrôleur compatible Matter (par exemple une enceinte Echo ou un HomePod mini), ce qui permettra de choisir le plus efficace, sans devoir tout reconfigurer au sein d'un nouvel écosystème.