Alexa, raconte moi une histoire

Alexa, raconte moi une histoire où une princesse nommée Siri aurait réponse à tout et conquerrait le monde grâce à la puce M8.

Le succès de ChatGPT fait des émules et l'on ne compte plus les services et programmes intégrant des chatbots conversationnels. L'intérêt d'ajouter une telle technologie aux assistants virtuels est évident (même si Apple ne dévoile aucun plan pour Siri , pourtant déjà à la peine avec le fonctionnement traditionnel), et Amazon plancherait sur sa propre IA générative afin de booster Alexa. Selon des documents de la firme obtenus par nos confrères de BusinessInsider Les documents évoquent par exempleCela donnerait alors quelque chose commeMieux, les caméras intégrées à certains appareils Echo pourraient également servir pour ajouter des éléments à l'histoire (par exemple un jouet tenu par un enfant). Amazon imaginerait déjà des partenariats lucratifs avec certaines firme, comme Disney.(pour Large Langage Model). La firme compterait sur cet axe de développement afin de permettre à Alexa d'être plus rentable, par exemple en glissant des références aux divers services d'Amazon au sein des conversations, et en permettant de s'y abonner.