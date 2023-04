ChatGPT : deux plaintes déposées devant la Cnil

Les deux premières actions en France !

Au moins deux plaintes portant sur l’utilisation des données personnelles ont été déposées en France contre le robot conversationnel ChatGPT, déjà visé par diverses procédures dans plusieurs pays

technologie éthique

ET déjà en Italie !

la limitation provisoire du traitement des données des utilisateurs italiens vis-à-vis d'OpenAI

, vient de préciser l’Agence France-Presse (AFP).La première a été déposée par Maitre Zoé Villain, présidente de l'association de sensibilisation aux enjeux du numérique Janus International. Interrogée, cette dernière précise que l'association n'est pas anti-tech mais souhaite uneEn guise d'exemple,Elle a alors demandé à la firme californienne un accès à ses données personnelles -mais en vain- et demande à la Cnil de l'aider dans ces démarches.Sa démarche est plus technique, puisqu'il dit avoir repéré certaines informations le concernant en interrogeant ChatGPT sur son profil. Le problème est qu'elles sont loin d'être exactes !En effet, en début de semaine, l'Italie a été le premier à redresser sur l'ensemble de son territoire l'activité du bot conversationnelle. Elle estime que ce dernier ne respecte pas la législation sur les données personnelles et qu'il ne possèdeD'après un communiqué de l'Autorité nationale de protection des données personnelles, cette décision -qui est à effet immédiat- entraine. Pour se justifier, elle s'appuie notamment sur l'incident