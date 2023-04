Siri : l'assistant d'Apple est-il obsolète à l'ère de l'IA ?

Une gestion compliquée en interne

largement tourner en dérision

Un manque de vista

légère

Plus d'une trentaine d'anciens employés d'Apple ayant œuvré sur l'assistant virtuel d'Apple se sont confiés au micro de Wayne Ma de The Information , évoquant. Ces témoins évoquent un manque de confiance au sein des équipes dû à des haut-dirigeants manquant de vision et se chamaillant quant à la direction à prendre. Pire, l, se moquant de son manque de fonctionnalités ainsi que des améliorations minimes par rapport à la concurrence.Selon le rapport, les équipes dirigeantes n'ont pas accepté d'investir dans la création d'outils permettant d'analyser l'utilisation de Siri, un processus rendu encore plus compliqué par le manque d'informations dû à la politique de confidentialité d'Apple (là où la concurrence disposait du nécessaire pour tenter de répondre au mieux aux différentes requêtes des utilisateurs, moyennant une confidentialité plus).(dont les grands modèles de langage -ou LLM pour Large Language Models- qui ont permis l'élaboration des chatbots comme ChatGPT), dont une grande partie a rejoint l'équipe de Google.Les dirigeants de la division Siri auraient ainsi(ce qui n'est pas faux). La direction a alors préféré le contrôle offert par des réponses pré-rédigées, plutôt que sur des serveurs afin de garantir la confidentialité des données. Certains ingénieurs ont ainsi tenté de persuader les équipes de la direction que toutes les réponses n'avaient pas nécessairement à passer par une vérification humaine, et que(ce que ces derniers n'ont pas manqué de remarquer à l'usage).Il est assez compliqué de proposer un assistant virtuel efficace et une confidentialité sans faille. Les technologies innovantes nécessitent en effet pour le moment un traitement sur des serveurs, à l'opposé de la voie choisit par Apple mettant en avant le traitement en local afin de garantir la confidentialité des données des utilisateurs. Reste à savoir