HomeKit : Netatmo permet de piloter les climatiseurs et pompes à chaleur traditionnels

Netatmo Commande Intelligente de Climatiseur

Contrôle à distance, compatible HomeKit, Alexa et Google Home

Avec ce nouvel appareil, Netatmo permet de. Le constructeur indique que la Commande Intelligente de Climatiseur est compatible avec les climatiseurs et pompes à chaleur disposant d'une télécommande infrarouge dont l'écran affiche tous les réglages. Netatmo propose une page dédiée afin de vérifier la compatibilité avec votre matériel Une fois connectée à votre dispositif, la Commande Intelligente de Climatiseur de Netatmo permettra d'en. Il sera également possible de programmer simplement un planning pour le chauffage et la climatisation, ou de mettre en place des scénarios afin par exemple de rafraichir une pièce de 14 à 16h uniquement pendant les mois d'été.Une fonction de géolocalisation permet également d'économiser de l'énergie en désactivant votre climatisation/chauffage lorsque vous quittez le domicile, et de le réactiver automatiquement à votre retour. Le boitier est équipé de capteurs d'humidité et de température afin d'offrir une analyse et de consulter un historique de ces valeurs. Notons qu'il faudra autant de commande que de climatiseurs si vous disposez de plusieurs appareils.