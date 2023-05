L'aspirateur Deebot T20 Omni d'Ecovacs nettoie sa serpillère à l'eau chaude (+promo)

Ecovacs Deebot T20 Omni

Nettoyage auto des serpillères à l'eau chaude

Le nouveau vaisseau amiral du constructeur répond au doux nom de Deebot T20 Omni.qui se soulèvent automatiquement lorsque l'appareil détecte les changements d'état du sol (par exemple, le passage d'un sol dur à une moquette) grâce à son capteur à ultrasons, d'une station de vidage automatique dotée d'un sac d'une contenance de 3 litres, ainsi que de deux réservoirs pour l'eau (propre et sale) de 4 litres chacun.Le robot s'appuie sur la technologie maison de cartographie TrueMapping 2.0 pour établir une carte précise du domicile et le système TrueDetect 3D 3.0 permet au robot d'éviter les petits obsatcles (jouet, chaussettes) afin que ces derniers ne viennent pas se coincer dans le rouleau (ceux qui utilisent un robot qui n'est pas doté de ce genre de système savent très bien de quoi je parle).La station utilise(la température idéale pour éliminer le gras et la saleté selon le constructeur) afin d'optimiser le nettoyage automatique des serpillères.