La nouvelle batterie EcoFlow DELTA 2 Max offre 2 kWh et une durée de vie de 10 ans !

DELTA 2 Max : 2 kWh et 3000 cycles

- 2kWh

- Chimie LFP

- 3000 cycles certifiés

Charge rapide et haute puissance

• 2300 W AC

• 0 à 80% en seulement 53 minutes (43mn en solaire)

• 0 à 100 % en 81 minutes en courant alternatif

• 0 à 100 % en 138 minutes en courant solaire

• 6 prises 2400 W (CA)

• Puissance crête de 3100 W (X-Boost)

• 2 USB C 100W

• 2 USB A 18W

• Allume-cigare 126W

Acheter la batterie EcoFlow DELTA 2 Max

Il s'agit d'un pack d'accumulateurs moderne offrant une grande capacité et de nombreux cycles de charge,Ecoflow a plusieurs séries de batteries, celles destinées au grand public (Delta, River etc.),et des modèles encore plus avancés (Pro) destinés à un usage professionnel.est donc une Delta 2 mais offrant une plus grande capacité :Les modèles de 2kWh offrent généralement, contrairement à la Delta Pro qui est difficilement transportable à la main.La technologie LFP permet depour ce nouveau modèle. Sachant que les usages sont généralement moindres, ces batteries ont presque une durée de vie illimitée en cycle classique.Mieux, il est possible de(avec des offres par pack).L'autre intérêt de ces batterie moderne concerne évidemment la vitesse de charge. Si vous la branchez sur le secteur,, et environ 2H à partir de panneaux solaires.Mieux, c'est la puissance de sortie qui est intéressante sur ce modèle. Avec le mode X-Boost, la DELTA 2 Max peut même alimenter certains appareils jusqu'à 3 100 W. En clair, tous les appareils puissants que vous avez sur le 220V devraient fonctionner avec cette batterie, y comprisqui nécessitent beaucoup de puissance.Comme ses petits soeurs, la batterie disposes, ainsi qui'une fiche allume-cigare. Pratique pour charger des drones, caméras, ordinateurs portables et autres objets électroniques.La batterie pèse tout de mêmeest utilisé ou en phase de charge. La DELTA 2 Max est compatible avec le système solaire de balcon EcoFlow PowerStream qui exploite et convertit l'énergie solaire.Vous pouvez