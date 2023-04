Les panneaux solaires plug & play Beem Energy passent de 300W à 420W

Beem : 4 petits panneaux très design

Un nouveau kit de 420Wc

dans la limite de sécurité de 900W par circuit de prises

Beem a développé sa propre Box

BeemBox

Le prix augmente (un peu)

740€

la question, elle est vite répondue

Dans notre série EcoTech , nous avons testé 2 kits actuellement leader du marché :Par rapport à Sunology,, pour environ 5Kg, contre des gros panneaux de 400W chez la concurrence -un modèle repris depuis plus largement.L'intérêt était à la fois de, de quoi s'accommoder plus facilement sur des espaces compliqués. Il est aussi plus facile de les placer dans un coffres, en cas de déménagement ou de revente par exemple.Revers de la médaille,(300W contre 400W), rien de bien dramatique pour compenser son talon de consommation, mais un peu frustrant car le prix reste assez voisin.Pour y parvenir, le constructeur a. Avec ces 10 petits centimètres supplémentaires, le surface au sol passe ainsi de 2m2 à 3m2, ce qui explique le gain non négligeable de 30%.Autre contrainte, il n'est possible de placer que 2 kits par prise, contre 3 auparavant selon le constructeur, qui précise. En pratique,, donc de notre point de vue, cette recommandation n'est valable que si votre système électrique est un peu trop ancien., mais rien d'alarmant : les 420W crête sont rarement atteints, et il est plus important d'avoir un onduleur moins cher et mieux optimisé pour la plage de production. Il faut juste savoir que vous n'aurez jamais 420W en sortie, mais vous pourrez par contre obtenir assez souvent les 400W en plein soleil.Outre un design inédit des panneaux,et qui mesure l'énergie produite. Vous obtenez donc de belles courbes de production et vous connaissez aussi vos capacités de rendement en fonction de la région et du kit en place.Mieux,, ce qui permet de se rendre comptes des économies produites et si votre kit permet effectivement d'effacer votre talon de consommation.