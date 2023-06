Le spécialiste de la domotique Eve racheté par le groupe ABB

Eve racheté par le groupe ABB

Le détecteur de mouvement Eve Motion

Une acquisition transparente pour les utilisateurs ?

Forts de notre héritage, de nos innovations et de notre marque, nous allons désormais combiner notre passion et notre expérience avec la réputation et l'expertise d'ABB pour continuer à faire grandir Eve en tant que leader mondial. Le voyage pour rendre les bâtiments encore plus intelligents ne fait que commencer, et je suis aussi excité que quiconque de voir son potentiel pleinement réalisé.

Le groupe ABB, pour ASEA Brown Boveri, créé en 1988 est un spécialiste des réseaux électriques (transformateurs, interrupteurs, parafoudres, disjoncteurs, câbles et bien d'autres produits de ce marché).. La marque Eve a été lancée en 2014 par Elgato, puis a pris son indépendance sous le nom Eve Systems lors du rachat de la division gaming d'Elgato par Corsair en 2018.Cette acquisition devrait permettre à Eve de fournir son plein potentiel à l'avenir selon son dirigeant Jerome Gackel :, et si la technologie Eve visant le grand public continuera d'être proposée et non pas uniquement intégrée au sein des produits du géant ABB. Récemment, Eve avait annoncé la commercialisation de ses trois premiers produits compatibles Matter dès la sortie de la boite.