Rencontrez-vous des problèmes avec vos caméras Google Nest ?

Des soucis avec les caméras Google Nest

De nombreux témoignages sur les pages d'assistance officielles de Google ou encore sur les différents réseaux sociaux en provenance d'utilisateurs européens évoquent. Ces mêmes caméras sont pourtant capables d'envoyer des notifications lorsqu'une présence est détectée et même d'enregistrer des vidéos. Certains ont vu le problème apparaitre puis disparaître tout seul, et le journaliste Tom Warren de The Verge a quant à lui réussi à régler le souci en réinitialisant sa caméra, avant de constater que le problème revenait peu après.Pour rappel, Google a présenté en août 2021, propose un champ de vision de 130°, la capacité de détecter les mouvements, les personnes, les animaux et les véhicules grâce au TPU (, à la manière de la puce que l'on retrouve au sein des Pixel récents et de la Pixel Tablet ), d'enregistrer une heure de vidéo sans connexion Wi-Fi, l'audio bidirectionnel, et un historique des vidéos de 3 heures (jusqu'à 60 jours via l'abonnement Nest Aware à partir de 5 euros par mois ).