La Google Pixel Tablet est disponible à 679€ ! Une concurrente sérieuse pour l'iPad ?

Google Pixel Tablet

Un concept intéressant, une tablette moyenne pour le tarif

Après avoir délaissé le marché des tablettes pendant de nombreuses années, y compris du côté du développement de nouvelles fonctionnalités spécifiques et intéressantes pour ce format au sein d'Android, Google avait vendu la mèche en octobre 2022 sur l'arrivée cette année de la Pixel Tablet.. La Pixel Tablet propose une dalle LCD de 11 pouces en 2 560 x 1 600 pixels affichant une luminosité maximum de 500 nits (2 360 x 1 640 et également 500 nits sur l 'iPad 10 ), embarque une puce Tensor G2, 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage.Notons que, qui ne devraient selon nous plus être proposés en 2023. La Pixel Tablet est également compatible avec les stylets USI 2.0 et le Wi-Fi 6, et dispose de deux caméras 8 mégapixels (avec une caméra avant placée au bon endroit, comme sur l'iPad 10, mais ce dernier dispose de 12 mégapixels), de trois microphones, ainsi que d'un port USB-C., permettant d'utiliser la tablette en tant que Google Nest Hub de luxe lorsqu'elle est sur son dock. Selon les premiers retours, c'est ce dock qui fait tout l'intérêt de la tablette, cette dernière offrant des caractéristiques assez moyennes comparées au tarif. C'est d'ailleurs à se demander si Apple ne devrait pas suivre le mouvement pour ses iPad . La Pixel Tablet doit également faire avec des applications qui ne sont encore que trop rarement pensées pour un usage sur grand écran. Ce point pourrait changer si le succès commercial est au rendez-vous, mais