L'app Weather Status gère les stations Netatmo en français sur l'iPhone

une station avec son app

un abonnement annuel à petit prix

Weather Status pour Netatmo Alexander Blach Télécharger

. En tant que station météo, et parmi les données accessibles, on pourra vérifier la température, le taux d’humidité, la teneur en dioxyde de carbone (CO₂), le volume, et se rajouteront avec le module extérieur, les précipitations, la vitesse et la direction du vent.. Il est enfin possible de gérer plusieurs stations météo.Avec la version payante Weather Status Pro, on pourra accéder aux graphiques hebdomadaires, mensuels et annuels sur iPhone ainsi qu'aux valeurs des autres modules (module intérieur supplémentaire, pluviomètre, anémomètre) sur Apple Watch.Notons que, dans la version gratuite, on peut consulter les valeurs de tous les modules sur iPhone ainsi que les graphiques quotidiens. Sur Apple Watch, il est possible de consulter les valeurs de la station de base et du module extérieur.