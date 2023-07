Aqara lance son premier produit compatible Matter et Thread (+code promo)

Aqara Door and Window Sensor P2

Un code promo pour le lancement

Aqara propose ainsi une nouvelle génération de capteur destiné aux ouvrants avec son Door and Window Sensor P2. Ce dernier, qui pourra donc être installé sur les portes et fenêtres (mais également sur un placard, un tiroir, ou une boîte aux lettres),. Cela signifie que le capteur pourra être contrôlé depuis de nombreux écosystèmes, que ce soit l'App Maison d'Apple, Alexa, Google Home ou encore SmartThings de Samsung.La fixation se fera via un adhésif -qui ne laissera pas de traces une fois retiré selon Aqara- ou via une plaque magnétique fournie dans la boîte, et l'aimantation est assurée par une pile CR123.(Gen2 ou Gen3 128Go) pour les produits de Cupertino.Au lancement le nouveau capteur n'est donc pas compatible avec l'App Aqara.. Ce lancement qui sera accompagné d'une mise à jour de l'App permettra en suscomme une alerte si quelqu'un tente de retirer le périphérique, la possibilité d'ajuster la sensibilité entre 1 et 3 centimètres, et un bouton programmable.Le Door and Window Sensor P2 est d'ores et déjà disponible au tarif de 32,99 euros et Aqara propose un offre de lancement sous la forme d'un code permettant d'économiser 15% supplémentaire, portant le tarif final à 26,39 euros.